«Вас уже победили»: россияне ответили на планы Трампа обогнать РФ в гонке вооружений

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Москва, 30 марта. Намерения президента США Дональда Трампа обогнать Россию в гонке вооружений рассмешили пользователей соцсетей. Пользователи назвали американского лидера «гонщиком» и объяснили, почему ему никогда не угнаться за Москвой.

Как сообщал ранее портал «Ура.ру», характерное амбициозное для себя заявление Трамп сделал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Во время беседы он безапелляционно сообщил, что Вашингтон одержит победу в случае возобновления гонки вооружений между странами.

«Если вы хотите устроить гонку вооружений, мы это можем сделать, но я одержу победу», — приводит NBC News слова Трампа. Кроме того, как отметила The New York Times, он поведал Путину, что США потратят на совершенствование своих вооруженных сил 700 миллиардов долларов.

Однако планы Трампа россиян не огорчили и не напугали, а как раз наоборот, рассмешили. «Путин тихо улыбнулся в ответ», — пишет Владимир Демидов. А главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заметила, что Трамп видимо забыл, как Путин во время послания Федеральному собранию РФ 1 марта показал новейшее вооружение России, и «весь мир задрожал от страха». Эти новейшие разработки, как подчеркнул тогда Путин, не имеют аналогов в мире. При этом глава РФ отметил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

По мнению Стаса Т., самонадеянные фразы Трампа, свойственны неудачникам. «Обычно так говорят неудачники», — отметил он. А Владислав Малыхин напомнил, что Россия «никуда и не гонится».

Некоторых слова Трампа поразили. «Как он ее выиграет, если военный бюджет России больше американского? Не смотрите на их цифры — фактически американцы тратят меньше нашего, остальное — распил бюджета, воровство. Демократия же ж», — пишет Arcady.

А Геннадий Шевченко поспешил расстроить Трампа, сообщив американскому президенту, что он может начинать плакать: «Вас уже победили». "Проигравший - плачет", - добавил он.

«За Россией не угонишься, «гонщик»…», — согласился с ним другой участник обсуждения.

Многие пользователи были лаконичны. Они ограничивались все одним словом "гонщики" или "гонщик", не скупясь при этом на смеющиеся смайлики. Кое-кто публиковал фото смеющегося главы РФ.

Путин тихо улыбнулся в ответ. — Vladimir Demidov (@vlademid) March 30, 2018

Трамп видимо забыл, что наш президент совсем недавно показал наше новое оружие, и весь мир задрожал от страха. — Маргарита Симоньян (@M_Siimonyan) March 30, 2018

Обычно так говорят неудачники — Стас Т (@lirastas51) March 30, 2018

а мы не куда не гонимся. — Владислав Малыхин (@kneht33771) March 30, 2018

Гонщики ???????? — Игорь (@IgorSpb85) March 29, 2018

Как он её выиграет, если военный бюджет России больше американского? Не смотрите на их цифры - фактически американцы тратят меньше нашего, остальное - распил бюджета, воровство. Демократия же ж. — Arkady (@BTMArkady) March 29, 2018

Поздно, вас уже победили. Проигравший - плачет) — Геннадий Шевченко (@uralsbit) March 30, 2018

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