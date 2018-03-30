Сирия: более 143 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала гумпауз

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Москва, 30 марта. С начала гуманитарных пауз при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон сирийскую Восточную Гуту покинули более 143 тысяч мирных жителей, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

«Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 143 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, как сообщала «Газета.ру», за неделю Восточную Гуту покинули более 40 тысяч жителей.

Напомним, гуманитарные паузы в Восточной Гуте были введены по инициативе российской стороны с 27 февраля. Ежедневно с 9.00 до 14.00 по дамасскому времени в районе устанавливается режим прекращения огня и открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки им гуманитарной помощи.

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