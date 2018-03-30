«Мы не будем играть по правилам НАТО»: в Госдуме прокомментировали перехват самолетов-разведчиков у границ РФ

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В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в ведомстве.

При этом военнослужащим дежурных сил противоздушной обороны шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.

Активность НАТО

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с ФАН активность иностранных самолетов-разведчиков у российских границ.

«Мы владеем информацией, что количество учений со стороны блока НАТО значительно увеличилось у наших границ. И, безусловно, полеты иностранных самолетов для получения разведданных у наших границ также активизировались. Это связано с определенным витком напряжения, который создается со стороны Соединенных Штатов и отдельных стран блока НАТО. Уже сегодня США открыли свое лицо и прямо заявляют, что будут делать все возможное для того, чтобы руководство страны, наш народ изменил действующий курс, чтобы мы играли по их правилам. Это, конечно, недопустимо. Мы не будем играть по их правилам.

Эта позиция, безусловно, влечет за собой провокационный характер. Они хотят получить от нас ответную реакцию, но мы сохраняем хладнокровие, спокойствие. Мы отслеживаем все эти полеты. И хочу отметить, что сосредоточение сил и средств, которые существуют на наших границах, соответствует всем нормам международного права. Мы реагируем на внешние угрозы, которые поступают извне», — пояснил Юрий Швыткин.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России.

«Истребителем дежурных сил ПВО за этот период был выполнен один вылет на перехват. Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

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