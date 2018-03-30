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Минобороны РФ: Более 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули по гумкоридору район Думы в Сирии
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    Минобороны РФ: Более 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули по гумкоридору район Думы в Сирии

    9:00  30 Марта 2018
    567

    Минобороны РФ: Более 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули по гумкоридору район Думы в Сирии

    Дамаск, 30 марта. За сутки район города Думы в Сирии по гуманитарному коридору покинули более одной тысячи мирных жителей. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

    Отмечается, что в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжается вывод мирного населения из города Дума. По данным ведомства, их число за прошедшие сутки достигло 1049 мирных жителей.

    Ранее сообщалось, что мирные жители Думы призывают боевиков принять условия правительственных войск. С таким призывом они вышли на улицы населенного пункта.

    Минобороны РФ: Более 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули по гумкоридору район Думы в Сирии

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    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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