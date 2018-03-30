Минобороны РФ: Более 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули по гумкоридору район Думы в Сирии

В закладки

Дамаск, 30 марта. За сутки район города Думы в Сирии по гуманитарному коридору покинули более одной тысячи мирных жителей. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Отмечается, что в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжается вывод мирного населения из города Дума. По данным ведомства, их число за прошедшие сутки достигло 1049 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что мирные жители Думы призывают боевиков принять условия правительственных войск. С таким призывом они вышли на улицы населенного пункта.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.