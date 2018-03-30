Минобороны РФ продлит гуманитарные паузы в Сирии

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Москва, 30 марта. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб», сообщили в Минобороны РФ.

«Для вывода оставшейся части боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении гуманитарных пауз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 марта 2018 года продолжается вывод боевиков боевиков «Фейлак Ар-Рахман» из населенного пункта Арбил, расположенного в Восточной Гуте. Соответствующее решение было принято на основе достигнутых ранее договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

Напомим, что более 7 тысяч боевиков и членов их семей вывезено в четверг, 29 марта, по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб, сообщили в Минобороны РФ.

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