Сирия: мирные жители Думы призывают боевиков принять условия правительственных войск

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Москва, 30 марта. Мирные жители сирийской Думы призывают боевиков принять условия правительственных войск. С таким призывом они вышли на улицы населенного пункта, сообщает в субботу Минобороны РФ.

«Вчера мирные граждане города вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время российский Центр по примирению враждую.щих сторон проводит переговоры с боевиками группировки «Джейш-аль-Ислам» о выводе их и их семей из города.

Напомним, к концу прошлой недели, как сообщала «Газета.ру», от боевиков были освобождены две трети пригородов Дамаска.

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