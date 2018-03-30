Грызлов: Контактная группа достигла прогресса в согласовании списка пленных в Донбассе

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Москва, 30 марта. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось достичь прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными, заявил полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

По его словам, есть прогресс в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц. Грызлов уточнил, что есть «условия и основания для завершения этого процесса». Как пишет ТАСС, при этом он добавил, что Киев ищет поводы для затягивания процесса обмена пленными.

Ранее лидеры «нормандской четверки» призвали стороны конфликта в Донбассе к более активным усилиям в вопросе обмена пленными по формуле «всех на всех». По мнению Грызлова, режим прекращения огня в Донбассе вносит «весомый вклад» в усилия по достижению мира. Однако, по словам Грызлова, ни одно из них не соблюдалось полностью.

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