Более 20 мигрантов погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде

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Москва, 30 марта. В загоревшемся автобусе в Таиланде в провинции Так 21 человек погиб, еще 27 пострадали. Всего в автобусе, следовавшем из Мьянмы в направлении провинции Патхумтхани, находилось 48 мигрантов.

Инцидент произошел в пятницу утром, передает издание Bangkok Post. По словам водителя, огонь неожиданно вспыхнул в центре салона, после чего быстро распространился по всему автобусу. По данным агентства Reuters, в результате возгорания пострадали три человека, погибли 20.

Предполагается, что загореться мог двигатель транспортного средства, однако точная причина пожара не называется.

Накануне, как сообщало URA.RU, под Кемеровом загорелся автобус, перевозивший из Ханты-Мансийска детскую волейбольную команду. Никто не пострадал.

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