Летчики ТОФ России провели противолодочные учения в Арктике

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Москва, 30 марта. Летчики авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в арктической зоне.

Как пишет Deita.ru, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н впервые совершили полет в район Арктики с максимальной продолжительностью времени нахождения в воздухе. Отмечается, что самолеты отработали тактические приемы самостоятельного поиска и классификации подводных лодок.

Они также выполнили задания по мониторингу с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Летчики проверили противолодочное вооружение при условном бомбометании.

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