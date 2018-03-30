Летчики ТОФ России провели противолодочные учения в Арктике
В закладки
Москва, 30 марта. Летчики авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в арктической зоне.
Как пишет Deita.ru, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н впервые совершили полет в район Арктики с максимальной продолжительностью времени нахождения в воздухе. Отмечается, что самолеты отработали тактические приемы самостоятельного поиска и классификации подводных лодок.
Они также выполнили задания по мониторингу с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Летчики проверили противолодочное вооружение при условном бомбометании.
Включить уведомления в Вк