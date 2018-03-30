Honda представила неуправляемый кабриолет ко Дню дурака

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Москва, 30 марта. Ко Дню дурака для несуществующего рынка японская компания Honda представила неуправляемый кросс-кабриолет.

В основе шуточного автомобиля - Honda CR-V, крышу и стойки которой срезали при помощи шлифовальной машины. По словам создателей кабриолета, благодаря проведенным работам «жесткость кузова уменьшилась на 100%».

Обновленная версия Honda CR-V будет продаваться на несуществующем рынке за половину цены, поскольку, как отметили в компании, покупатели получат только половину машины, передает «Нью Информ».

Ранее, как сообщало URA.RU, автомобили Honda вошли в число 10 самых экономичных автомобилей, реализуемых на рынке в 2017 году.

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