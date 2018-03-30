В ЛНР заявили о соблюдении украинскими силовиками «пасхального перемирия»

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Луганск, 30 марта. С начала «пасхального перемирия» в Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, с начала вступлении договоренности о прекращении огня по состоянию на 30 марта 07.00 нарушений режима тишины на линии соприкосновения не обнаружено. Марочко подчеркнул, что режим тишины соблюдается. При этом до наступления перемирия за сутки украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР, применив гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как пишет РИА Новости, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «пасхальное перемирие» с 30 марта. С инициативой ввести новый режим прекращения огня выступил глава ДНР Александр Захарченко.

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