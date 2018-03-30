Песня Фадеева, посвященная кемеровской трагедии, за сутки набрала 500 тыс. просмотров

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Москва, 30 марта. Песня композитора Максима Фадеева, посвященная жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, за сутки набрала почти 500 тысяч просмотров в Сети.

Ранее композитор опубликовал в социальной сети песню «Ангел», которую посвятил погибшим в Кемерово. При этом он позже уточнил, что принципиально не собирается продавать композицию через стриминговые сервисы. Фадеев заявил, что песня будет находиться в свободном доступе, чтобы каждый мог прослушать ее и поделиться с близкими.

Композитор рассказал, что песню написал несколько лет назад для друга, у которого погиб сын. Когда он услышал про трагедию в Кемерово, то позвонил Фадееву и попросил исполнить «Ангела» для россиян.

Напомним, пожар в Кемерово вспыхнул 25 марта. В трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, около 40 из них дети. Пострадали почти 80 человек.

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