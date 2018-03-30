30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

Россия закроет генконсульство США в Петербурге Россия закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает из страны 60 американских дипломатов. В их числе 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Они должны освободить свои места до 5 апреля. Петербургское генеральное консульство американцам придется освободить не позднее 31 марта. Эта мера стала ответом на высылку из США 60 дипломатических сотрудников России и закрытие генконсульства в Сиэтле. Такое решение было принято Госдепом 26 марта в рамках солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

Трамп заявил, что США уйдут из Сирии «очень скоро» Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. По его словам, Соединенные Штаты «очень скоро» выйдут из Сирии. «Мы скоро выйдем из Сирии, пусть другие теперь занимаются этим», — прокомментировал Трамп журналистам борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1. В Госдепартаменте после данного выступления главы Белого дома заявили, что еще ничего не знают об изменении американской политики в этом вопросе.

Вторые испытания ракеты «Сармат» прошли на космодроме «Плесецк» На космодроме «Плесецк» прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По имеющимся данным, проверка подтвердила характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Специалисты также оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании комплекса, оснащенного ракетой «Сармат».

Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери и может говорить Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления. Об этом рассказали журналистам представители больницы. Согласно предварительной информации, пострадавшая уже может говорить, а ее состояние стремительно улучшается. Сообщается, что она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать круглосуточную профессиональную клиническую помощь. Ее отец, Сергей Скрипаль, с которым она была отравлена в начале марта в британском Солсбери, все также находится без сознания в стабильном критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.