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30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге
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    30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    Россия закроет генконсульство США в Петербурге. Вторые испытания ракеты «Сармат» прошли на космодроме «Плесецк». Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери и может говорить.
    8:37 30 Марта 2018
    543

    Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    Россия закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает из страны 60 американских дипломатов. В их числе 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Они должны освободить свои места до 5 апреля. Петербургское генеральное консульство американцам придется освободить не позднее 31 марта. Эта мера стала ответом на высылку из США 60 дипломатических сотрудников России и закрытие генконсульства в Сиэтле. Такое решение было принято Госдепом 26 марта в рамках солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

    Трамп заявил, что США уйдут из Сирии «очень скоро»

    30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. По его словам, Соединенные Штаты «очень скоро» выйдут из Сирии.
    «Мы скоро выйдем из Сирии, пусть другие теперь занимаются этим», — прокомментировал Трамп журналистам борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1.
    В Госдепартаменте после данного выступления главы Белого дома заявили, что еще ничего не знают об изменении американской политики в этом вопросе.
     

    Вторые испытания ракеты «Сармат» прошли на космодроме «Плесецк»

    30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    На космодроме «Плесецк» прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По имеющимся данным, проверка подтвердила характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Специалисты также оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании комплекса, оснащенного ракетой «Сармат».

    Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери и может говорить

    30 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия закроет генконсульство США в Петербурге

    Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления. Об этом рассказали журналистам представители больницы. Согласно предварительной информации, пострадавшая уже может говорить, а ее состояние стремительно улучшается. Сообщается, что она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать круглосуточную профессиональную клиническую помощь. Ее отец, Сергей Скрипаль, с которым она была отравлена в начале марта в британском Солсбери, все также находится без сознания в стабильном критическом состоянии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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