В России при ремонте дорог разрешат использовать старый асфальт

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Москва, 30 марта. В России впервые регламентируют повторное использование асфальта при ремонте дорог. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на Федеральное дорожное агентство, стандарт, разрешающий добавлять в новое покрытие крошку из старого, уже принят.

Отмечается, что вторичные материалы разрешат использовать для дорог с невысокой интенсивностью движения. По мнению экспертов, это позволит сэкономить средства и время проведения работ. При этом старый асфальт будут перерабатывать прямо на месте. Специалисты полагают, что важным условием для создания качества дорог с таким материалом является требования к качеству покрытия. Технологии заводов позволяют включать в новое покрытие до 30% крошки из старого.

Предварительный национальный стандарт, определяющий требования к вторичному асфальтобетону и нормы его применения, вступит в силу в июне.

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