«Не сами ли они себя секут»: депутат Милонов прокомментировал высылку дипломатов РФ

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Петербург, 30 марта. Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал высылку российских дипломатов.

Как сообщает Пятый канал, парламентарий выразил уверенность, что государства, которые высылают российских дипломатов в конечном счете делают хуже только себе, потому что получают в ответ зеркальные меры.

Отдельно Милонов высказался о Соединенных Штатах, для которых высылка дипломатов большая потеря.

«Не сами ли они себя секут? В Америке русского бизнеса намного меньше, чем в России американского», — намекнул на последствия депутат Государственной думы.

Как напоминают «Известия», Вашингтон в начале недели объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Прекращение работы дипведомства, как и выдворение с территории США российских дипломатов, связано с так называемым «делом Скрипаля».

А накануне стало известно, что Россия объявила 60 американских дипломатов персонами нон грата, а также уведомила Вашингтон о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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