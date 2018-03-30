«Не сами ли они себя секут»: депутат Милонов прокомментировал высылку дипломатов РФ
Петербург, 30 марта. Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал высылку российских дипломатов.
Как сообщает Пятый канал, парламентарий выразил уверенность, что государства, которые высылают российских дипломатов в конечном счете делают хуже только себе, потому что получают в ответ зеркальные меры.
Отдельно Милонов высказался о Соединенных Штатах, для которых высылка дипломатов большая потеря.
«Не сами ли они себя секут? В Америке русского бизнеса намного меньше, чем в России американского», — намекнул на последствия депутат Государственной думы.
Как напоминают «Известия», Вашингтон в начале недели объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Прекращение работы дипведомства, как и выдворение с территории США российских дипломатов, связано с так называемым «делом Скрипаля».
А накануне стало известно, что Россия объявила 60 американских дипломатов персонами нон грата, а также уведомила Вашингтон о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.