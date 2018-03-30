Мнение студентов начнут учитывать при аккредитации российских вузов

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Москва, 30 марта. Российских студентов хотят привлечь к проверкам вузов. Как пишет газета «Известия», со ссылкой на Рособрнадзор, ведомство сейчас рассматривает такую возможность.

Отмечается, что мнение учащихся высших учебных заведений могут начать учитывать при аккредитации вузов. Окончательное решение будет принято после изучения результатов эксперимента, который стартовал в марте и завершится в конце июня.

В ходе эксперимента инспекторов-волонтеров примут Ростовский государственный университет путей сообщения и Севастопольский государственный университет. Их будут инспектировать студенты из других вузов. При этом волонтеры проведут мониторинг настроений учащихся.

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