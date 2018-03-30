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Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
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    Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

    7:43  30 Марта 2018  /обновлено: 9:30  30 Марта 2018
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    В сети опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

    Москва, 30 марта. На канале российского министерства на видео-хостинге YouTube опубликованы кадры испытания ракеты «Сармат».

    Ролик длится 23 секунды, на статичных кадрах запечатлен момент запуска ракеты.

    Как ранее сообщал ФАН, со ссылкой на газету «Красная звезда», на космодроме «Плесецк» прошли испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

    Как заявили эксперты, успешные испытания подтвердили характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Специалисты также оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений.

    В сети опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

    Как напоминает «Газета.ru», 1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО.

    В послании российский лидер также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».  

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    Автор: Константин Терехов
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