В Госдуме РФ предложили учредить День освобождения Крыма от фашистов

В закладки

Москва, 30 марта. Депутат Госдумы России Дмитрий Белик разработал законопроект, в котором предлагает учредить День освобождение города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Как пишет RT, документ уже одобрил профильный экспертный совет Госдумы РФ. Инициативу также поддержали общественники Крыма и Севастополя.

Отмечается, что Днем освобождения Крыма и Севастополя от фашистов могут назвать 12 мая. Как объяснили парламентарии, в этот день в 1944 году военные части фашистской Германии были окончательно разгромлены на территории Крымского полуострова.

Крымский полуостров был оккупирован немецкими войсками в 1942 году и полностью освобожден вооруженными силами СССР в мае 1944 года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.