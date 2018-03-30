Пушков прокомментировал высылку 60 дипломатов США из России

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Москва, 29 марта. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высылку 60 американских дипломатов из России. Об этом написал в своем Twitter.

По мнению Пушкова, единственным возможным ответом Москвы в этом случае является высылка дипломатов США и закрытие их консульства. Сенатор уточнил, что в Вашингтоне такого шага от РФ никто не ожидал.

Пушков также не исключил второй раунд враждебных действий со стороны Соединенных Штатов Америки. Он считает, что Вашингтон может принять такие меры как арест российских активов, которые ранее допустил посол США Хантсман.

Напомним, ранее министерство иностранных дел России сообщило, что принимает ответные действия и отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.

Напомним, отношения США, Великобритании и РФ обострились после отравления экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в Солсбери. В этом без доказательств обвинили Россию.

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