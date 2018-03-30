Производителей кофе в США обязали предупреждать об опасности продукта

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Вашингтон, 30 марта. Производителей и продавцов кофе, работающих на территории Калифорнии, обязали предупреждать клиентов об опасности выпускаемой продукции.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Reuters, суд штата постановил, что бизнесмены, работающие в отрасли, обязаны снабжать продукт специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.

Активисты, которые затеяли весь сыр-бор, но в итоге выиграли суд, утверждают, что при поджаривании зерен кофе выделяется акриламид, который входит в список канцерогенных веществ.

Представители кофейной индустрии в свою очередь заявляют, что маркировать продукт не обязательно, так как акриламид содержится в нем в безвредных количествах.

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