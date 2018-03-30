Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal

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Вашингтон, 30 марта. Американский производитель спортивного питания и экипировки для занятия спортом Under Armour сообщил о краже данных порядка 150 миллионов пользователей.

Как пишут западные СМИ, речь идет о краже данных пользователей одного из приложений MyFitnessPal. Хакеры украли адреса электронной почты, логины и пароли подписчиков.

В компании уточнили, что среди похищенных данных есть номера карт социального страхования, а также реквизиты водительских прав.

Ранее «Газета.ru» писала, что хакеры украли данные 57 миллионов пользователей и водителей Uber. Инцидент произошел в октябре 2016 года. Из компании был уволен глава службы безопасности Джо Салливан и один из его заместителей, так как с их ведома утечку данных скрывали более года.

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