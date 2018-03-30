Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 30 марта. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перечислил свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на пресс-службу областного правительства, примеру руководителя последовали и заместители главы региона, которые также пожертвовали заработки за один день.

Согласно декларации, зарплата губернатора Кузбасса в 2016 году составил около 2,1 млн рублей. Если учесть, что в 2016 году было 247 рабочий дней, то зарплата Амана Тулеева за один день составила бы почти 8,5 тысяч рублей.

Напомним, что кроме средств, поступивших для оказания целевой материальной помощи семьям погибших, на расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов, компаний и граждан.

Добавим, что несколько минут назад стало известно о задержании генерального директора компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, которой будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности.

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