Nokia начнет продавать в России безрамочный 7 Plus

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Москва, 30 марта. Компания HDM Global объявила о скором начале продаж смартфона Nokia 7 Plus в России. По данным компании, корпус смартфона изготовили из алюминиевого сплава и снабдили керамическим покрытием.

Отмечается, что яркий шестидюймовый экран работает при разрешении 2160 на 1080 точек. При этом дисплей не имеет боковых рамок. Основная камера на Nokia 7 Plus с 12 мегапикселей и двойным зумом. Также установлена фронтальная камера с 16 мегапикселей.

Как уточняют разработчики, высокая производительность достигается благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 660. В России гаджет начнут продавать 3 апреля. Стоимость устройства оценили в 28 тысяч рублей.

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