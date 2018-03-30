Минобороны РФ призовет в армию не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья

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Москва, 30 марта. Врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что около трех тысяч человек, не сумевших ранее пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной 2018 года.

Бурдинский напомнил, что 29 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, ранее освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья, по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что отбор кандидатов на краткосрочные военные сборы, которые будут организованы в соответствии с указом президента России в 2018 году, будут проводить военные комиссариаты совместно с воинскими частями.

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