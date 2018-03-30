Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 30 марта. Стало известно о задержании генерального директора компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные полученные в следственном комитете России. Женщине будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание ТЦ, в котором произошел пожар», — говорится в официальном Telegram-аккаунте СК РФ.

Как стало известно следствию, Богданова, которая была ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом, как уточняют следователи СК России, женщина, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

В ближайшее время Юлии Богдановой будет предъявлено обвинение по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ).



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