«Теплый разговор»: посол РФ в США рассказал о телефонной беседе Путина и Трампа

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Вашингтон, 30 марта. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере.

Как сообщает ТАСС, заявление на тему среди прочих было сделано в ходе большого интервью российского дипломата телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в Twitter.

«Это был конструктивный разговор. Я даже мог бы добавить, что это был теплый разговор», — рассказал Анатолий Антонов, уточнив, что знает о содержимом беседы из официальных сообщений Кремля и российского МИД.

«Президенты обсудили реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, как важно объединить наши усилия, чтобы принять вызовы нашей безопасности, безопасности как американцев, так и россиян», — добавил Антонов.

Напомним, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся во вторник 20 марта по инициативе американской стороны. Президент США поздравил российского лидера с победой на выборах.

Добавим, что по версии NBC News (ссылается на некий источник), Дональд Трамп в ходе телефонного разговора также заявил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты Америки победят в потенциальной гонке вооружений.

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