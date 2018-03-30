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Эксперты назвали истинную цель спектакля с отравлением Скрипаля, разыгранного Лондоном
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    Эксперты назвали истинную цель спектакля с отравлением Скрипаля, разыгранного Лондоном

    6:54  30 Марта 2018
    13324

    Эксперты назвали истинную цель спектакля с отравлением Скрипаля, разыгранного Лондоном

    Торонто, 30 апреля. Канадские эксперты полагают, что истинной целью спектакля с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, разыгранного Лондоном, является подготовка дипломатического пути к войне на Украине.

    В материале портала globalresearch.ca говорится, что Западу необходимо иметь врага, агрессию которого призвана сдерживать военная машина НАТО, стоимость которой уже превышает два миллиарда долларов.

    Сообщается, что для того, чтобы сохранить актуальность существования данной машины и оправдать гигантские траты стран Североатлантического альянса на оборону, Запад решил публично обвинить Кремль в агрессии на территории Великобритании.

    При этом, все эксперты сходятся в том, что никаких доказательств того, что Россия имеет хоть какое-то отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, нет.

    «Великобритании, похоже, и не нужны никакие доказательства, ведь истинная цель всего этого спектакля – публично обвинить Кремль в агрессии и оправдать огромные траты стран НАТО на оборону. Результатом этих голословных обвинений стало то, что НАТО собирается наращивать присутствие вдоль границ «вражеской России», — отмечается в материале.

    Кроме того, после прозвучавших обвинений в адрес России, Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов из страны. Ее примеру последовали еще ряд стран, в том числе и Украина, решившая выслать 13 российских дипломатов в связи с покушением на Скрипаля.

     По всей видимости, западные элиты ведут грязную игру, продолжая стравливать Россию и Украину. По мнению экспертов, НАТО пытается развязать войну с Россией на территории Украины под предлогом «защиты прав человека», используя инструменты «международного права» и «норм всех цивилизованных стран».

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом». Также Москва предложила созвать 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #великобритания #отравление #сергей скрипаль
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