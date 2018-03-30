Трамп заявил Путину, что США победят в потенциальной гонке вооружений — СМИ

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Вашингтон, 30 марта. Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты Америки победят в потенциальной гонке вооружений.

Как сообщает «Газета.ru», об этом, по версии NBC News (ссылается на некий источник), в том числе говорили президенты России и США во время последнего телефонного разговора.

«Если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я», — примерно так, как заявляет американская телекомпания, прозвучала фраза хозяина Белого дома.

Напомним, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся во вторник 20 марта по инициативе американской стороны. Президент США поздравил российского лидера с победой на выборах.

А еще ранее — 1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО.

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