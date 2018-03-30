Торгпред РФ в США попал в список высылаемых дипломатов‍

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Сиэтл, 30 марта. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник попал в список высылаемых из Соединенных Штатов российских дипломатов.

По словам Стадника, он узнал об этом, находясь в Москве, и случившееся не стало для него большим сюрпризом.

«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», — цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Вместе с тем, Стадник подчеркнул, что высылка дипломатов является крайне провокационным шагом американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между Россией и США.

Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что сообщения о причастности сотрудников консульства к шпионажу являются полной чушью.

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