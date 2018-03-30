Эксперты считают, что ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%

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Москва, 30 марта. Эксперты считают, что ставки по ипотечному кредитованию в России в 2018-м году упадут еще на 1,5%.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году», который был подготовлен аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА».

Так, согласно прогнозу специалистов, процентная ставка по ипотеке в стране продолжит снижаться, однако не так быстро, как в прошлом году. По мнению опрошенных изданием банкиров, к концу года она может достичь 7-8%.

«В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки», — пояснил «Известиям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Напомним, что рынок ипотечного кредитования в прошлом году пережил бурный рост — снижение ключевой ставки ЦБ и замедление инфляции до исторического минимума привело к заметному сокращению величины ссудного процента.

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