СМИ назвали страны, которые могут разориться в 2018 году

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Москва, 30 марта. Ряд государства планеты, согласно доклада ООН, могут обанкротится уже в 2018 году. Об этом сообщает Deita.ru.

В первую очередь, это сильно зависимая от нефти Экваториальная Гвинея, которая никак не может адаптироваться к более низкой цене продукта. Страна оказалась в ловушке бесконечного цикла глубокой рецессии с 2013 года.

Во-вторых, это – Гаити, стране, которой в последние годы пришлось бороться со стихийными бедствиями, самыми последними из которых были ураганы Ирма и Мария, которые ударили по стране друг за другом в течение двух недель в сентябре.

В-третьих, это – Зимбабве, некогда преуспевающая страна Африки. Однако сейчас экономика государства пользуется печальной известностью. Зимбабве настигли финансовые бедствия: от невероятной гиперинфляции до глубокой рецессии.

В-четвертых, это – Мозамбик, правительство которого все еще пытается свести концы с концами и выплатить деньги кредиторам. Страна находится на грани банкротства, и финансовый прогноз для обедневшей африканской нации в 2018 году далеко не приятный.

В-пятых, еще одна африканская страна, переживающая кризис — Южный Судан, экономическая ситуация в котором усугубляется сильной засухой, которая привела к плохим урожаям и сокращению сельскохозяйственного производства.

В-шестых, стать банкротом может Йемен, где жестокая гражданская война привела к тому, что государство стало сосредоточием беспрецедентного гуманитарного кризиса, сопровождающегося голодом и возможностью уничтожить экономику страны.

В-седьмых, это Венесуэла, экономика которой находится в руинах, причем значительная часть населения, живущего сейчас в условиях крайней нищеты, испытывает нехватку продовольствия и других предметов первой необходимости.

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