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    СМИ назвали страны, которые могут разориться в 2018 году

    5:48  30 Марта 2018
    1705

    СМИ назвали страны, которые могут разориться в 2018 году

    Москва, 30 марта. Ряд государства планеты, согласно доклада ООН, могут обанкротится уже в 2018 году. Об этом сообщает Deita.ru.

    В первую очередь, это сильно зависимая от нефти Экваториальная Гвинея, которая никак не может адаптироваться к более низкой цене продукта. Страна оказалась в ловушке бесконечного цикла глубокой рецессии с 2013 года.

    Во-вторых, это – Гаити, стране, которой в последние годы пришлось бороться со стихийными бедствиями, самыми последними из которых были ураганы Ирма и Мария, которые ударили по стране друг за другом в течение двух недель в сентябре.

    В-третьих, это – Зимбабве, некогда преуспевающая страна Африки. Однако сейчас экономика государства пользуется печальной известностью. Зимбабве настигли финансовые бедствия: от невероятной гиперинфляции до глубокой рецессии.

    СМИ назвали страны, которые могут разориться в 2018 году

    В-четвертых, это – Мозамбик, правительство которого все еще пытается свести концы с концами и выплатить деньги кредиторам. Страна находится на грани банкротства, и финансовый прогноз для обедневшей африканской нации в 2018 году далеко не приятный.

    В-пятых, еще одна африканская страна, переживающая кризис — Южный Судан, экономическая ситуация в котором усугубляется сильной засухой, которая привела к плохим урожаям и сокращению сельскохозяйственного производства.

    В-шестых, стать банкротом может Йемен, где жестокая гражданская война привела к тому, что государство стало сосредоточием беспрецедентного гуманитарного кризиса, сопровождающегося голодом и возможностью уничтожить экономику страны.

    В-седьмых, это Венесуэла, экономика которой находится в руинах, причем значительная часть населения, живущего сейчас в условиях крайней нищеты, испытывает нехватку продовольствия и других предметов первой необходимости.

    СМИ назвали страны, которые могут разориться в 2018 году

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    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #йемен #венесуэла #южный судан #гаити #мозамбик #зимбабве #экваториальная гвинея
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