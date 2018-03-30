BMW отозвала в России более 1,2 тысячи моделей X3

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Москва, 30 марта. Российский дилер BMW – компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает с рынка более 1,2 тыс. моделей BMW X3.

Как сообщает «Газета.ru», отзыву подлежать на все модели, а выпущенные в прошлом и текущем годах. Выяснилось, что на заднем спойлере некоторых автомобилей может не хватать винтов.

«При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха», — говорится в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Впрочем, это далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть из-за брака во время сборки.

«Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля», — предупреждают водителей в Росстандарте.

Добавим, что дилеры BMW индивидуально проинформируют владельцев потенциально дефектных экземпляров BMW Х3 о необходимости внепланового визита в сервис.

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