BMW отозвала в России более 1,2 тысячи моделей X3
Москва, 30 марта. Российский дилер BMW – компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает с рынка более 1,2 тыс. моделей BMW X3.
Как сообщает «Газета.ru», отзыву подлежать на все модели, а выпущенные в прошлом и текущем годах. Выяснилось, что на заднем спойлере некоторых автомобилей может не хватать винтов.
«При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха», — говорится в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Впрочем, это далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть из-за брака во время сборки.
«Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля», — предупреждают водителей в Росстандарте.
Добавим, что дилеры BMW индивидуально проинформируют владельцев потенциально дефектных экземпляров BMW Х3 о необходимости внепланового визита в сервис.