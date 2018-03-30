Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Эксперт по химоружию рассказал подробности о веществе «Новичок»
Новости Сирии
Сирия: Генштаб ВС РФ назвал критической ситуацию в Ракке
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт по химоружию рассказал подробности о веществе «Новичок»

    6:02  30 Марта 2018
    855

    Эксперт по химоружию рассказал подробности о веществе «Новичок»

    Москва, 30 марта. Научный руководитель лаборатории научного центра Министерства обороны РФ, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко заявил, что утверждения властей Великобритании о том, что вещество, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, распространялось по воздуху, звучат просто нелепо.

    По словам эксперта в области химического оружия, отравляющее вещество А-234, также известное под названием «Новичок», не является газом, а больше похоже на вязкую мазь.

    «Это новое поколение отравляющих веществ, которое появилось после традиционных — зарина, зомана и т.д. Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями», — сообщил ученый.

    «Соединение достаточно устойчиво при любых условиях. Благодаря физико-химическим свойствам оно не испаряется и безопасно в обращении, пока не попадет на кожу, в пищеварительный тракт или в органы дыхания. Так что для защиты достаточно надеть перчатки. Вы можете положить его в чашку и ходить по офису, и никто не отравится», — рассказал специалист о свойствах вещества.

    По его словам, для террористических актов его можно применять через кожу или добавить в пищу, главное, чтобы вещество попало в кровь.

    Рыбальченко отметил, что исследованиями в данном направлении занимались в различных странах, а в России все научные программы с А-234 были прекращены.

    Также он добавил, что вещество А-234 не фигурирует в документах Организации по запрещению химического оружия.

    «В Конвенцию ОЗХО внесены табельные вещества, которые были известны на момент ее подписания и имелись у различных стран», — пояснил Рыбальченко, добавив, что в научной литературе не было публикаций об А-234, а книга ученого Вила Мирзаянова не является научной.

    Эксперт подчеркнул, что заявлять о том, что А-234 может быть только у России, абсолютно некорректно, так как данное соединение можно синтезировать в любой хорошей лаборатории из коммерческих полупродуктов. Для этого необходимо только знать его формулу, говорится в материале газеты «Известия».

    При этом Рыбальченко допустил, что после эмиграции в Соединенные Штаты Мирзаянов мог передать формулу вещества американским властям.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #великобритания #новичок #сергей скрипаль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

      11:37 30 Марта 2018 1095
      Читать
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
      6:54
      Сегодня

      Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 31

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1041

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      481

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1445
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      45
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      10599
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      5920
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1778