Эксперт по химоружию рассказал подробности о веществе «Новичок»

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Москва, 30 марта. Научный руководитель лаборатории научного центра Министерства обороны РФ, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко заявил, что утверждения властей Великобритании о том, что вещество, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, распространялось по воздуху, звучат просто нелепо.

По словам эксперта в области химического оружия, отравляющее вещество А-234, также известное под названием «Новичок», не является газом, а больше похоже на вязкую мазь.

«Это новое поколение отравляющих веществ, которое появилось после традиционных — зарина, зомана и т.д. Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями», — сообщил ученый.

«Соединение достаточно устойчиво при любых условиях. Благодаря физико-химическим свойствам оно не испаряется и безопасно в обращении, пока не попадет на кожу, в пищеварительный тракт или в органы дыхания. Так что для защиты достаточно надеть перчатки. Вы можете положить его в чашку и ходить по офису, и никто не отравится», — рассказал специалист о свойствах вещества.

По его словам, для террористических актов его можно применять через кожу или добавить в пищу, главное, чтобы вещество попало в кровь.

Рыбальченко отметил, что исследованиями в данном направлении занимались в различных странах, а в России все научные программы с А-234 были прекращены.

Также он добавил, что вещество А-234 не фигурирует в документах Организации по запрещению химического оружия.

«В Конвенцию ОЗХО внесены табельные вещества, которые были известны на момент ее подписания и имелись у различных стран», — пояснил Рыбальченко, добавив, что в научной литературе не было публикаций об А-234, а книга ученого Вила Мирзаянова не является научной.

Эксперт подчеркнул, что заявлять о том, что А-234 может быть только у России, абсолютно некорректно, так как данное соединение можно синтезировать в любой хорошей лаборатории из коммерческих полупродуктов. Для этого необходимо только знать его формулу, говорится в материале газеты «Известия».

При этом Рыбальченко допустил, что после эмиграции в Соединенные Штаты Мирзаянов мог передать формулу вещества американским властям.

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