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Синтетический аналог «кожи хамелеона» создали ученые из России
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    Синтетический аналог «кожи хамелеона» создали ученые из России

    5:19  30 Марта 2018
    161

    Синтетический аналог «кожи хамелеона» создали ученые из России

    Москва, 30 марта. Российские ученые, а также их коллеги из-за рубежа создали синтетический аналог «кожи хамелеона».

    Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию журнале Science, материал, способный менять цвет подобно коже хамелеона, используя полимерные материалы нового поколения. 

    Основой материала служат так называемые эластомеры — особый тип полимеров, к числу которых относится обычная резина. Как оказалось, они легко растягиваются и сжимаются, и затем возвращаются к прежней форме при исчезновении источника деформаций.

    Работая с материалом, физики из России обратили внимание, что он обладают еще одним интересным свойством —  части полимерных нитей взаимодействуют со светом примерно так же, как фотонные кристаллы на коже хамелеонов. 

    То есть, при растягивании подобного полимера он меняет свет, что можно использовать для создания систем камуфляжа. Помимо этого, подобный материал может найти применение в медицинской промышленности.

    «Пока рано говорить о том, можно ли будет создавать мягкие ткани и кожу конкретно из этого материала, но технология управления механическими свойствами через структуру полимерных цепочек может пригодиться для этой цели», — говорится в статье.

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    Автор: Константин Терехов
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    #россия #ученые
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