Симоньян прокомментировала прекращение вещания RT в Вашингтоне

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Вашингтон, 30 марта. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отмену вещания канала в Вашингтоне.

По ее словам, телеканал просто выкинули из сети вещания в американской столице. Симонья подчеркнула, что данное событие является ответом тем, кто пламенно и чистосердечно убеждал в том, что ярлык иностранного агента не окажет влияния на работу ресурса в Соединенных Штатах.

Напомним, что ранее стало известно, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала RT из сети вещания.

Ранее Газета.ру сообщала, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, которая призвала журналистов направить вопросы по Сирии президенту России Владимиру Путину, RT и Sputnik.

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