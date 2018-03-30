Железные дороги и мосты ЕС приспособят для военной техники НАТО

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Брюссель, 30 марта. Упростить перемещение военных и техники НАТО намерены в Европейском союзе.

Как сообщает РИА Новости, информация об этом содержится в опубликованном плане Европейской комиссии. Такое решение было принято по итогам оценки транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора.

Как оказалось, некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам стран Прибалтики, а также Бельгии, ФРГ, Нидерландов, Польши и Финляндии из-за своих габаритов и массы.

В связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. В случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры.

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