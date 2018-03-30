СМИ узнали, на каких условиях Трамп согласился поставить оружие Украине

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Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп долгое время отказывался начать поставки оружия на Украину, однако все же согласился, настояв на том, чтобы Киев заплатил.

Сообщается, что на протяжении нескольких месяцев американский глава отвергал рекомендации помощников начать поставки оружия на Украину, опасаясь, что данный шаг приведет к эскалации конфликта на Украине.

«Президент США выражал беспокойство относительно того, что это приведет к эскалации напряженности с Россией и спровоцирует более широкий конфликт», — пояснили источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что начать поставки Трампа убеждал бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Подчеркивается также, что Трамп «настоял на том, чтобы Украина приобрела оружие у США, а не получила его бесплатно».

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