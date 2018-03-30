В ходе весеннего призыва служить Родине позовут 128 тысяч россиян

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Москва, 30 марта. В ходе весеннего призыва ряды российской армии пополнят порядка 128 тысяч солдат-срочников.

Как сообщает RT, об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, особенность весенней призывной компании этого года заключается в существенном сокращении количества граждан, призываемых на военную службу, что связано с увеличением числа военных по контракту.

«Если весной 2017 года в войска было направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше», — резюмировал Бурдинский.

К слову, призыв будет проводиться не во всех регионах России. Это касается Коми, Ненецкого АО и ЯНАО, а также ряда муниципальных образований семи субъектов федерации, где призыв проводится только один раз в год.

Добавим, что весенний призыв 2018 года в России стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

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