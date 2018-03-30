Генконсул РФ в Сиэтле сообщил о назначенной Госдепом встрече

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Сиэтл, 30 марта. Генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов сообщил о назначенной государственным департаментом встрече.

Как сообщает РИА Новости, по словам дипломата, встреча назначена по инициативе американской стороны. «Это – совершенно разумные шаги», — констатировал генеральный консул.

«У нас есть уже запланированная встреча с представителем Госдепартамента. Не хотел бы пока предвосхищать это. Видимо, американская сторона хочет удостовериться, что генконсульство закрыто и территорию мы освободили», — добавил Валерий Тимашов.

Напомним, что ранее генеральный консул России в Сиэтле назвал появившиеся в американских СМИ сообщения о причастности дипломатов РФ к шпионажу «бредом, нонсенсом и полной чушью».

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