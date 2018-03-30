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Стало известно, кто первым полетит на новом космическом корабле «Федерация»
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    Стало известно, кто первым полетит на новом космическом корабле «Федерация»

    4:23  30 Марта 2018
    297

    Стало известно, кто первым полетит на новом космическом корабле «Федерация»

    Москва, 30 марта. Стало известно, кто первым полетит покорять космические пространства на новом российском корабле «Федерация».

    Как сообщил РИА Новости, технический директор предприятия-изготовителя роботов НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, первым членом экипажа станет робот, который будет создан с использованием задела по роботу-аватару «Федор».

    «Это не совсем «Федор», который существует сейчас, это уже следующие версии «Федора», какие-то другие роботы на основе той технологии, которая была разработана… Он, скорее всего, получит другое имя», — пояснил эксперт.

    Напомним, что изначально планировалось, что робот «Федор», а сейчас, как получается, следующее поколение «Федора», станет первым, кто полетит на разрабатываемом в РФ новом космическом корабле «Федерация». 

    Кроме того, по планам специалистов отрасли, ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах корабля: тестовом — в 2022 году, со стыковкой к МКС — в 2023-м и с космонавтами на борту — в 2024 году.

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    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #федерация #робот федор
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