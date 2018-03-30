Стало известно, кто первым полетит на новом космическом корабле «Федерация»

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Москва, 30 марта. Стало известно, кто первым полетит покорять космические пространства на новом российском корабле «Федерация».

Как сообщил РИА Новости, технический директор предприятия-изготовителя роботов НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, первым членом экипажа станет робот, который будет создан с использованием задела по роботу-аватару «Федор».

«Это не совсем «Федор», который существует сейчас, это уже следующие версии «Федора», какие-то другие роботы на основе той технологии, которая была разработана… Он, скорее всего, получит другое имя», — пояснил эксперт.

Напомним, что изначально планировалось, что робот «Федор», а сейчас, как получается, следующее поколение «Федора», станет первым, кто полетит на разрабатываемом в РФ новом космическом корабле «Федерация».

Кроме того, по планам специалистов отрасли, ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах корабля: тестовом — в 2022 году, со стыковкой к МКС — в 2023-м и с космонавтами на борту — в 2024 году.

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