«Нафтогаз» пожелал тепла и назвал «Газпром» котиком
Киев, 30 марта. Украинская компания «Нафтогаз» на официальной странице в микроблоге Twitter пожаловалась на затянувшуюся зиму, отметив, однако, что запасов газа в украинских хранилищах хватит, даже если снег пролежит до лета.
«Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла», — говорится в записи компании.
Также «Нафтогаз» прокомментировал решение российской компании «Газпром» о внесении в отчетность за 2017 год выплату 2,56 млрд долларов, несмотря на несогласие с решением Стокгольмского арбитража.
«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — отметил «Нафтогаз» в своем Twitter.