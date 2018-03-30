«Нафтогаз» пожелал тепла и назвал «Газпром» котиком

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Киев, 30 марта. Украинская компания «Нафтогаз» на официальной странице в микроблоге Twitter пожаловалась на затянувшуюся зиму, отметив, однако, что запасов газа в украинских хранилищах хватит, даже если снег пролежит до лета.

«Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла», — говорится в записи компании.

Также «Нафтогаз» прокомментировал решение российской компании «Газпром» о внесении в отчетность за 2017 год выплату 2,56 млрд долларов, несмотря на несогласие с решением Стокгольмского арбитража.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — отметил «Нафтогаз» в своем Twitter.

От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності - це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G — Нафтогаз України (@NaftogazUK) March 29, 2018

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