Россельхознадзор вводит запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии

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Москва, 30 марта. Россельхознадзор со 02 апреля 2018 года вводит временный запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии.

Как сообщают «Известия», об этом говорится в официальном сообщении российского ведомства. Причина введения ограничительных мероприятий — высокое распространение на территории соседнего государства коричнево-мраморного клопа.

«Россельхознадзор считает необходимым […] ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал», — сообщает Россельхознадзор.

Добавим, что мониторинг для выявления на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа был проведен в минувшие выходные – он показал, что в стране сложилась критическая фитосанитарная обстановка по этому объекту.

Добавим, что коричнево-мраморный клоп уничтожает урожаи плодовых и ягодных культур. Только за прошлый год эти насекомые уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов.

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