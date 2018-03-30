Россельхознадзор вводит запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии
Москва, 30 марта. Россельхознадзор со 02 апреля 2018 года вводит временный запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии.
Как сообщают «Известия», об этом говорится в официальном сообщении российского ведомства. Причина введения ограничительных мероприятий — высокое распространение на территории соседнего государства коричнево-мраморного клопа.
«Россельхознадзор считает необходимым […] ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал», — сообщает Россельхознадзор.
Добавим, что мониторинг для выявления на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа был проведен в минувшие выходные – он показал, что в стране сложилась критическая фитосанитарная обстановка по этому объекту.
Добавим, что коричнево-мраморный клоп уничтожает урожаи плодовых и ягодных культур. Только за прошлый год эти насекомые уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов.