«Лавинообразный» спрос на билеты в Россию начался в Швеции — СМИ

В закладки

Стокгольм, 30 марта. Предстоящий летом чемпионат мира по футболу вызвал у граждан Швеции огромный интересе, что привело к «лавинообразному» росту спроса на билеты в РФ.

Как сообщает РИА Новости, статья на тему опубликована в издании Aftonbladet, по данным которого число забронированных поездок в Россию выросло более чем в десять раз.

Журналисты из Швеции связывают этот факт не только огромным интересом граждан страны к ЧМ-2018, но и с отсутствием необходимости подачи документов на визу — достаточно Fan ID (паспорта болельщика).

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Согласно последним данным Минкомсвязи России, количество заказанных паспортов болельщика на ЧМ-2018 превысило 350 тысяч.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.