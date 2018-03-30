«Полной чушью» назвал генконсул РФ в Сиэтле сообщения о причастности дипломатов к шпионажу

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Сиэтл, 30 марта. Генеральный консул РФ в Сиэтле назвал сообщения о причастности дипломатов РФ к шпионажу «бредом, нонсенсом и полной чушью».

Как сообщает РИА Новости, заявление на тему Валерий Тимашов сделал накануне, общаясь с журналистами, отметив, что подобного рода вбросы в СМИ могли возникнуть из-за волны русофобии.

«Здесь значительнейших увеличилось количество обращений российских граждан. Поэтому говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей — просто вздор, ребячество», — сказал дипломат.

«Оставляю это на совести тех безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ… Это бред, нонсенс, полная чушь», — жестко, но справедливо назвал все происходящее Тимашов.

По словам генкосула РФ в Сиэтле, в месяц сотрудники дипведомства осуществляли около 1,2 тысячи разных функций, поэтому говорить о том, что дипломаты занимаются чем-то неположенным, не приходится.

Как напоминают «Известия», Вашингтон в начале недели объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Прекращение работы дипведомства, как и выдворение с территории США российских дипломатов, связано с так называемым «делом Скрипаля».

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