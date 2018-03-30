Сирия: Турция и США возобновят переговоры о сделке по Манбиджу

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Вашингтон, 30 марта. Турция и Соединенные Штаты в ближайшие дни должны возобновить переговоры по сирийскому конфликту.

Сообщается, что в пятницу турецкие и американские официальные лица должны были возобновить переговоры по Сирии в Вашингтоне, чтобы ослабить напряженность, возникшую в связи с неоднократными заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о расширении операций против курдских отрядов, поддерживаемых США.

Отмечается, что турецкая сторона проявляет осторожный оптимизм в отношении возможной сделки по Манбиджу. По всей видимости, дипломаты опираются на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что США могут сдать Манбидж.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США, заявив, что Вашингтон не выполнил свое обещание вывести силы самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа.

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