ВКС РФ за неделю совершили шесть вылетов на перехват иностранных разведсредств
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Москва, 30 марта. ВКС РФ в течение недели совершили шесть вылетов на перехват иностранных разведывательных средств.
Информацию об этом распространила газета «Красная звезда», ссылаясь на данные российского министерства обороны. Так, по данным военного ведомства, воздушную разведку у границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Уточняется, что, несмотря на активность разведчиков, нарушений границ Российской Федерации не допущено.
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