Минобороны РФ рассказало о разведактивности у российских границ за неделю

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Москва, 30 марта. Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю у границ России вели разведку 23 иностранных самолета.

Сообщается, что российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов.

При этом подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Ранее Газета.ру сообщала, что Минобороны РФ назвало большой глупостью сообщения СМИ о том, что израильские истребители обманули радары России в Сирии и провели разведку на большой высоте. В ведомстве пояснили, что любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран.

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