«С больной головы на здоровую»: Вашингтон прокомментировал высылку из РФ дипломатов США

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Вашингтон, 30 марта. В Вашингтоне прокомментировали решение Москвы о высылке из России дипломатов США.

«Сегодняшние действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, или как говорят у нас — «свалили с больной головы на здоровую»!..

РИА Новости продолжает цитировать администрацию США, в которой, кажется, искренне удивляются происходящему. Как минимум возникает такое ощущение, читая релизы.

«Ответ России не был неожиданным, и Соединенные Штаты будут разбираться с этим», — еще одна цитата из-за океана.

При этом в Белом доме заявляют, что высылка «российских разведчиков» Штатами, а также еще рядом стран в начале этой недели стала «адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства».

Как напоминают «Известия», накануне стало известно, что Россия объявила 60 американских дипломатов персонами нон грата, а также уведомила Вашингтон о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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