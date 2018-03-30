Максим Фадеев написал песню в память о погибших в Кемерово детях

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Москва, 30 марта. Российский композитор Максим Фадеев написал песню, посвященную детям, погибшим во время страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедшего в минувшее воскресенье.

Музыкант опубликовал песню под названием «Ангелы» в своих аккаунтах в социальных сетях, отметив, что принципиально не собирается продавать композицию через стриминговые сервисы, говорится в материале телеканала 360.

Фадеев подчеркнул, что композиция будет находиться в свободном доступе, чтобы каждый мог прослушать ее и поделиться с близкими.

На своей странице в Instagram Фадеев рассказал, что песня «Ангелы» родилась из другой композиции, которую он написал лично для своего друга, потерявшего сына. После произошедшего в Кемерово друг попросил исполнить ее для всех, отмечает Ура.ру.

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