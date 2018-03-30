Вторые испытания ракеты «Сармат» прошли на космодроме «Плесецк»

В закладки

Москва, 30 марта. На космодроме «Плесецк» прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает в пятницу официальный печатный орган Минобороны РФ газета «Красная Звезда».

По данным издания, испытания подтвердили характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.

Специалисты также оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного ракетой «Сармат».

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России, а также продемонстрировал кадры действия российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.